Генпродюсер «112 Украина» решил найти новую работу в парламенте

Артем Марчевский. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n150048-genproduser-112-ukraina-reshil-nayti-novuu-rabotu-v-parlamente.html

Ракурс

ОПЗЖ, партия кума Путина Виктора Медведчука, чьи каналы попали под санкции, выдвинула генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского кандидатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в избирательном округе № 50, что в Донецкой области.

Такое решение приняли на съезде партии. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Кандидатуру Марчевского как «руководителя молодежного крыла ОПЗЖ» поддержали единогласно. Сам Марчевский подтвердил, что по-прежнему работает генпродюсером «112 Украина».

Конфликта интересов в сочетании партийной деятельности и работы медиаменеджером, Марчевский не видит. Сам Марчевский часто появляется на эфирах телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, где его представляют лишь как партийного функционера ОПЗЖ.

Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов — пусть будет так, — пояснил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, 5 февраля опубликовал новый влог, записанный на русском языке. Глава государства объяснил, почему ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку, который является соратником кума Путина Виктора Медведчука.