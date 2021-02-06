Принц Гарри хочет вернуть титулы — простит ли внука королева

Принц Гарри. Фото: Влад тайм

https://racurs.ua/n150047-princ-garri-hochet-vernut-tituly-prostit-li-vnuka-koroleva.html

Ракурс

Принц Гарри, герцог Сассекский, избавился от безумного влияния Меган Маркл. После отказа от королевских обязанностей по инициативе Меган Гарри решил вернуть себе титулы.

Герцог Сассекский решил, что после 10 лет службы он имеет право иметь почетные звания — генерал-капитан Королевской морской пехоты, Почетный командующий ВВС Королевских ВВС Хонингтон и главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отметим, что в 2020 году после сложения полномочий титул Гарри генерал-капитана перешел к тете герцога принцессе Анне. По словам экспертов, принцу откажут в королевской семье, ведь он по своей воле отказался от всех привилегий и теперь живет на территории другого государства.

Подчеркнем, что ранее королева Елизавета II предупреждала принца Гарри о том, что ему не удастся вести двойную жизнь с Меган Маркл. Ему нужно выбрать — остаться в Великобритании и быть ее подданным, или покинуть страну и отказаться от всех титулов, сделав выбор в пользу жены герцогини Сассекской.

Окончательное решение о сохранении за принцем званий примут в марте этого года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, вернутся в Великобританию летом 2021 года. Королевские особы должны стать посетителями сразу трех важных мероприятий. Королевскую пару ожидает напряженное общение с герцогами Кембриджскими — Уильямом и Кейт.