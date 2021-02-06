На краже данных поймали приложение для обхода блокировки «ВКонтакте»

Вконтакте. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n150045-na-kraje-dannyh-poymali-prilojenie-dlya-obhoda-blokirovki-vkontakte.html

Ракурс

Блокировка «Вконтакте», российской социальной сети, поспособствовала появлению вредоносных приложений для браузеров с целью обхода блокировки. Расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge содержало вредоносный код для кражи данных из учетных записей Google.

Этот код тайно собирал данные пользователей и мог изменять результаты поиска. Об этом сообщили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который действует при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).



Сообщается, что такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, а основные страны, на которые была направлена атака — Украина, Франция и Бразилия. Сейчас эти вредные расширения заблокированы компаниями Google и Microsoft.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ВКонтакте» и мессенджер Telegram, российская социальная сеть и ее потомок от того же разработчика, попали в «пиратский список» Европейской комиссии. Эти ресурсы признали распространителями пиратского контента.