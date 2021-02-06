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Ракурс
Вконтакте. Фото: пресс-служба компании

На краже данных поймали приложение для обхода блокировки «ВКонтакте»

6 фев 2021, 13:19
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Блокировка «Вконтакте», российской социальной сети, поспособствовала появлению вредоносных приложений для браузеров с целью обхода блокировки. Расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge содержало вредоносный код для кражи данных из учетных записей Google.


Этот код тайно собирал данные пользователей и мог изменять результаты поиска. Об этом сообщили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который действует при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

Пост НКЦК. Скриншот: РакурсСообщается, что такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, а основные страны, на которые была направлена атака — Украина, Франция и Бразилия. Сейчас эти вредные расширения заблокированы компаниями Google и Microsoft.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ВКонтакте» и мессенджер Telegram, российская социальная сеть и ее потомок от того же разработчика, попали в «пиратский список» Европейской комиссии. Эти ресурсы признали распространителями пиратского контента.

Источник: Ракурс


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