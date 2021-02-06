На крадіжці даних підловили додаток для обходу блокування «ВКонтакте»

Вконтакте. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n150045-na-kradijci-danyh-pidlovyly-dodatok-dlya-obhodu-blokuvannya-vkontakte.html

Ракурс

Блокування «Вконтакте», російської соціальної мережі, посприяло появі шкідливих додатків для браузерів для обходу блокування. Розширення VK Unblock для браузерів Chrome та Edge містило шкідливий код для викрадення даних з облікових записів Google.

Даний код таємно збирав дані користувачів та міг змінювати результати пошуку. Про це повідомили в Національному координаційному центрі кібербезпеки, який діє при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).





Повідомляється, що такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів, а основні країни, на які було спрямовано атаку, — Україна, Франція та Бразилія. Зараз ці шкідливі розширення заблоковані компаніями Google та Microsoft.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ВКонтакте» і месенджер Telegram, російська соціальна мережа та її нащадок від того самого розробника, потрапили у «піратський список» Європейської комісії. Ці ресурси визнали поширювачами піратського контенту.