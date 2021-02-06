Стоунхендж. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150044-unikalnye-ostanki-drevnih-stroiteley-nashli-u-stounhendja-foto.html

Ракурс

Стоунхендж до сих пор остается одним из самых загадочных древних сооружений. В ноябре 2020 года министерство транспорта Великобритании одобрило план по строительству автомобильного тоннеля в нескольких сотнях метров от Стоунхенджа.

Именно это решение заставило археологов возобновить раскопки, во время которых они наткнулись на удивительные находки. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что во время археологического исследования местности ученым удалось обнаружить могилы бронзового века, керамику эпохи неолита и остатки загадочного С-образного ограждения, которое могло быть доисторической «промышленной зоной».





Рвы у ограждений содержали обожженный кремень — ученые предполагают, что в этом месте происходила обработка металла или кожи. Однако самой интригующей находкой является уникальный сланцевый предмет, которому более 4 тыс. лет. Он мог быть частью посоха.

Рядом с ним находилась могила младенца, который был похоронен в пустой чаше. Археологи отмечают, что аналогичное захоронение они находили и в другом месте рядом со Стоунхенджем. По словам ученых, это необычные и странные могилы, поэтому, чтобы сделать какие-то выводы насчет обнаруженных останков, нужно провести глубокий анализ.

Ученые не исключают, что какие-то из людей, останки которых они нашли, и построили Стоунхендж. Следующий этап археологических раскопок начнется в конце этого года и продлится примерно 18 месяцев. Строительные работы должны начаться в 2023 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что необычную могилу викинга обнаружили археологи во время раскопок во Виньере, в центральной Норвегии. Могила викинга датируется X веком. В ней нашли полный набор вооружения.