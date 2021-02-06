Кристиан Пламмер. Фото: BBC

https://racurs.ua/n150043-oskaronosnyy-akter-kristofer-plammer-ushel-iz-jizni-foto-video.html

Ракурс

Кристофер Пламмер, канадский актер, известный, в частности, по ролям в фильмах «Звуки Музыки», «Двенадцать обезьян», «Игры разума» и «Девушка с татуировкой дракона».

При жизни он стал лауреатом премий «Золотой глобус», «Оскар» и «Эмми». О смерти актера сообщает The Guardian со ссылкой на родных звезды.



Сейчас причина смерти Кристофера Пламмера неустановлена, но отмечается, что он мирно скончался дома в Коннектикуте рядом со своей 53-летней женой Элейн Тейлор.

Как известно, Кристофер Пламмер родился в Торонто в 1929 году. Он вырос в Квебеке и свободно говорил на двух языках — английском и французском. Старт актерской карьеры звезды начался еще в 1950-х годах прошлого столетия, а в 2011 году он получил «Оскар» как лучший актер второго плана, и стал самым старым актером, который когда-либо получал эту премию.



Мировую известность он получил после выхода фильма «Звуки музыки» в 1965 году. В фильме он сыграл антинацистского капитана фон Траппа. Также Кристофер Пламмер известен ролями в фильмах «Двенадцать обезьян», «Игры разума», «Свой человек», «Вперед и вверх» и «Девушка с татуировкой дракона».

В 2011 году за работу в фильме «Начинающие» он получил премии «Золотой глобус», «Оскар» и «БАФТА». Фильмография актера насчитывает более 60 лент.





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