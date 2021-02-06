Крістофер Пламмер. Фото: BBC

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Крістофер Пламмер, канадський актор, відомий, зокрема, за ролями у фільмах «Звуки Музики», «Дванадцять мавп», «Ігри розуму» та «Дівчина з тату дракона».

За життя він став лауреатом премій «Золотий глобус», «Оскар» та «Еммі». Про смерть актора повідомляє The Guardian з посиланням на рідних зірки.





Наразі причина смерті Крістофера Пламмера невідома, але зазначається, що він мирно помер вдома в Коннектикуті поруч зі своєю 53-річною дружиною Елейн Тейлор.

Як відомо, Крістофер Пламмер народився в Торонто у 1929 році. Він виріс у Квебеку і вільно говорив обома мовами — англійською й французькою. Старт акторської кар'єри для зірки розпочався ще у 1950-х роках минулого сторіччя, а у 2011 році він отримав «Оскар» як найкращий актор другого плану, і став найстаршим актором, який коли-небудь отримував цю премію.

Світову популярність отримав після виходу фільму «Звуки музики» у 1965 році. У стрічці він зіграв антинацистського капітана фон Траппа. Також Крістофер Пламмер відомий за такими фільмами як «Дванадцять мавп», «Ігри розуму», «Своя людина», «Вперед і вгору» та «Дівчина з тату дракона».

У 2011 році за роботу у фільмі «Початківці» він отримав премії «Золотий глобус», «Оскар» та «БАФТА». Фільмографія актора налічує понад 60 стрічок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер Ларрі Кінг — популярний американський телеведучий. Чоловік пішов із життя у віці 87 років. Телеканал ABC 3 січня повідомляв, що Кінг був госпіталізований у медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі з коронавірусною інфекцією.