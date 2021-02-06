Спосіб підвищити ефективність вакцини від коронавірусу відшукали вчені

Коронавірус. Фото: Istock

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Вакцина від коронавірусу може стати ефективніше завдяки речовині, яке виявили американські вчені з компанії ElicioTherapeutics.

Вони створили речовину-ад'ювант, що здатна підвищити ефективність вакцини в 10 разів. Результати досліджень опубліковані в журналі Science Advances.

Повідомляється, що новостворене з'єднання AMP-CpG доставляє антиген вакцини відразу в лімфатичні вузли, де виробляються антитіла. Це дає змогу знизити дозування вакцин від коронавірусу, зберігаючи при цьому рівень захисту.

Експерименти показали, що під час імунізації мишей вакциною з вмістом AMP-CpG, їхня Т-клітинна імунна відповідь була понад у 25 разів вище, ніж у мишей, яким вводили той же вакцинний антиген зі стандартними клінічними квасцями в якості ад’юванта.

Дослідники вважають, що додавання ад’юванту AMP-CpG дасть змогу істотно знизити дозу вакцин від коронавірусу, що дозволить вакцинувати більше людей у всьому світу, що сприяє швидкому подоланню епідемії. Також з’ясувалося, що він дає сталіший імунітет, ніж альтернативні варіанти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна дістала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca і Novavax.