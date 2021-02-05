Денис Шмигаль, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n150012-vakcyna-astrazeneca-v-ukrayini-shmygal-povidomyv-datu-postavky-2-2-mln-doz.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, розповів, коли до нашої держави надійдуть 2,2 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, котру розробляє британсько-шведський фармаконцерн AstraZeneca.

За словами Шмигаля, вже наприкінці лютого розпочнуться поставки до України 2,2 млн доз вакцини від цієї компанії, а загальний розмір поставок вакцини AstraZeneca до кінця II кварталу 2020 року може скласти до 3,7 млн доз. Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ця вакцина довела свою ефективність та отримала підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів, — наголосив прем'єр.

Також Україна найближчим часом отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech, які будуть призначені для медиків.

План вакцинації у п’ять етапів вже готовий. Підготовлені мобільні бригади, кабінети щеплення, холодовий ланцюг та вся необхідна інфраструктура для доставки та дистрибуції вакцини, — зазначив прем'єр.



Варто додати, що вакцина від AstraZeneca досягає ефективності 76% вже після першого щеплення, а після другого — ефективність зростає до 82%. Такого висновку учені дійшли в результаті випробувань цієї вакцини, повідомляє видання Deutsche Welle.

Крім того, виявилося, що ця вакцина вже після першого щеплення на дві третини зменшує ризик передачі коронавірусу іншій людині.