Зеленський віддав “Енергоатом” Деркачу в обмін на публікацію “плівок Байдена” — нардеп

https://racurs.ua/ua/n150011-zelenskyy-viddav-energoatom-derkachu-v-obmin-na-publikaciu-plivok-baydena-nardep.html

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Андрій Деркач, підсанкційний нардеп, якого Вашингтон вважає російським агентом, і заступник голови Офісу президента України Олег Татаров отримали контроль над державним енергетичним монополістом «Енергоатом».

Про це заявив колишній нардеп зі «Слуги народу» Гео Лерос на своєму Youtube-каналі.

Посилаючись на заяву парламентаря з «ЄС» Володимира Ар'єва, Лерос вказав, що передача контролю над держкомпанією Деркачу є «платою президента Володимира Зеленського за публікацію так званих „плівок Байдена“».

Також Лерос нагадав, що раніше Татаров взяв під контроль активи компанії «Укрбуд», якою керував Максим Микитась. «Укрбуд» здійснює будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива.

Татаров завів в «Енергоатом» Сергія Россоху, який був головним слідчим Закарпатської області за часів президентства Віктора Януковича. Россоха призначений на посаду директора фізичного захисту та спецбезпеки «Енергоатому», щоб дерибанити секретні статті бюджету державної монополії, — запевняє парламентар.

За словами Лероса, новий директор вирішив «розпиляти» 420 млн грн на будівництві сховища в обхід тендеру на Prozorro".

Нагадаємо, торік 19 травня депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив нинішнього президента США Джозефа Байдена на тодішнього президента України Петра Порошенка. Згодом у вересні Деркач потрапив під американські санкції через його спроби вплинути на президентські вибори у США, одним з учасників яких був Байден. Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

Також нагадаємо, що команда Зеленського отримала власного «свинарчука», коли торік НАБУ завітало з підозрою на Банкову — до заступника голови ОПУ Олега Татарова. За версією слідства, у 2017 році Татаров став посередником у корупційному ланцюзі між Микитасем та МВС щодо житла для Нацгвардії. Для порятунку від цієї справи керівництво «Укрбуду» через адвоката Татарова нібито підкупило експерта з МВС. Микитась відшкодував державі 50 млн грн. Також він заявив, що піде «на дно» лише разом із Татаровим.