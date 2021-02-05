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У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото:

Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу

5 лют 2021, 15:26
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Вакцину від коронавірусу з початком пандемії почали розробляти низка компаній та груп учених. У низці випадків відповідні дослідження вже завершені.

Так, Johnson & Johnson, американська фармацевтична компанія, подала заявку на реєстрацію своєї однокомпонентної вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє видання «Голос Америки».

Зазначається, що на відміну від вакцин Pfizer та Moderna, які є двокомпонентними, вакцина Johnson & Johnson містить один компонент, тож її буде легше поширювати.

До середини цього року компанія планує забезпечити 100 млн доз цієї вакцини.

За словами очільника науково-дослідного департаменту Johnson & Johnson Пола Стоффелса, компанія «посилено працює" над тим, щоб якомога швидше зробити свою експериментальну вакцину доступною для населення.

Наступним етапом після подання заявки на реєстрацію буде нарада консультативної групи Управління з санітарного нагляду за якістю продуктів харчування та медичних препаратів США, під час якої експерти вивчать результати досліджень Johnson & Johnson.


Відповідна нарада може відбутися вже через два тижні.

Нагадаємо, нещодавно стали відомо, якою є ефективність вакцини Johnson & Johnson.


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