Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса

В мире началась вакцинация от коронавируса, фото:

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Вакцину от коронавируса с началом пандемии начали разрабатывать ряд компаний и групп ученых. В ряде случаев соответствующие исследования уже завершены.

Так, Johnson & Johnson, американская фармацевтическая компания, подала заявку на регистрацию своей однокомпонентной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, сообщает издание «Голос Америки».

Отмечается, что в отличие от вакцин Pfizer и Moderna, которые являются двухкомпонентными, вакцина Johnson & Johnson содержит один компонент, поэтому ее будет легче распространять.

К середине этого года компания планирует обеспечить 100 млн доз этой вакцины.

По словам главы научно-исследовательского департамента Johnson & Johnson Пола Стоффелса, компания «усиленно работает» над тем, чтобы как можно быстрее сделать свою экспериментальную вакцину доступной для населения.

Следующим этапом после подачи заявки на регистрацию будет совещание консультативной группы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медицинских препаратов США, во время которого эксперты изучат результаты исследований Johnson & Johnson.

Соответствующее совещание может состояться уже через две недели.

Напомним, недавно стала известна эффективность вакцины Johnson & Johnson.