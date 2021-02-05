Зеленский отдал «Энергоатом» Деркачу в обмен на публикацию «пленок Байдена» - нардеп

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Андрей Деркач, нардеп, которого Вашингтон считает агентом России, и заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров получили контроль над государственным энергетическим монополистом «Энергоатом».

Об этом заявил бывший нардеп из «Слуги народа» Гео Лерос на своем Youtube-канале.

Ссылаясь на заявление парламентария из «ЕС» Владимира Арьева, Лерос указал, что передача контроля над госкомпанией Деркачу является «платой президента Владимира Зеленского за публикацию так называемых „пленок Байдена“».

Также Лерос напомнил, что ранее Татаров взял под контроль активы компании «Укрбуд», которой руководил Максим Микитась. «Укрбуд» осуществляет строительство хранилища отработанного ядерного топлива.

Татаров завел в «Энергоатом» Сергея Россоху, который был главным следователем Закарпатской области во времена президентства Виктора Януковича. Россоха назначен на должность директора физической защиты и спецбезопасности «Энергоатома», чтобы дерибанить секретные статьи бюджета государственной монополии, — уверяет парламентарий.

По словам Лероса, новый директор решил «распилить» 420 млн грн на строительстве хранилища в обход тендера на Prozorro «.

Напомним, в прошлом году 19 мая депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии нынешнего президента США Джо Байдена на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Впоследствии в сентябре Деркач попал под американские санкции из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США, одним из участников которых был Байден. Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

Также напомним, что команда Зеленского получила своего «свинарчука», когда в прошлом году НАБУ пришло с подозрением на Банковую — к заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову. По версии следствия, в 2017 году Татаров стал посредником в коррупционной цепи между Микитасем и МВД в деле о жилье для Нацгвардии. Чтобы закрыть это дело, руководство «Укрбуда» с помощью Татарова якобы подкупило эксперта из МВД. Микитась возместил государству 50 млн грн. Также он заявил, что пойдет «на дно» только вместе с Татаровым.