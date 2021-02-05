Денис Шмыгаль, фото: «Українська правда»

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, рассказал, когда в нашу страну поступят 2,2 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую разрабатывает британско-шведский фармаконцерн AstraZeneca.

По словам Шмыгаля, уже в конце февраля начнутся поставки в Украину 2,2 млн доз вакцины от этой компании, а общий размер поставок вакцины AstraZeneca к концу II квартала 2020 года может составить до 3,7 млн доз. Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Эта вакцина доказала свою эффективность и получила подтверждение качества от Европейского агентства по лекарственным средствам, — подчеркнул премьер.

Также Украина в ближайшее время получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, которые будут предназначены для медиков.

План вакцинации в пять этапов уже готов. Подготовлены мобильные бригады, кабинеты прививки, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и дистрибуции вакцины, — отметил премьер.



Стоит добавить, что вакцина от AstraZeneca достигает эффективности 76% уже после первой прививки, а после второго — эффективность возрастает до 82%. К такому выводу ученые пришли в результате испытаний этой вакцины, сообщает издание Deutsche Welle.

Кроме того, оказалось, что эта вакцина уже после первой прививки на две трети уменьшает риск передачи коронавируса другому человеку.