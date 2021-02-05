Україна отримає 12 млн доз вакцин AstraZeneca та Novavax — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n150021-ukrayina-otrymaie-12-mln-doz-vakcyn-astrazeneca-ta-novavax-zelenskyy.html

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Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив 5 лютого президент Володимир Зеленський під час наради з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо постачання вакцин.

Степанов повідомив главі держави, що у п’ятницю, 5 лютого, Київ отримав підтвердження, що поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

Чекаю на початок процесу вакцинації. 12 млн доз — це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок, — зазначив Зеленський.

Очільник МОЗ повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.