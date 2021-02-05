Украина получит 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax — Зеленский

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Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax.

Об этом 5 февраля заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с министром здравоохранения Максимом Степановым о поставках вакцин.

Степанов сообщил главе государства, что в пятницу, 5 февраля, Киев получил подтверждение, что поставки будут осуществляться с февраля 2021 года.

Жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок, — отметил Зеленский.

Глава Минздрава сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритании и Оксфордского университета) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии. Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.