Россия выслала трех дипломатов из ЕС в день визита еврокомиссара

Россия выслала дипломатов Германии, Польши и Швеции, фото: «Газета.ру»

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Россия выслала дипломатов из Германии, Польши и Швеции.

Такие действия российские власти мотивировали тем, что эти дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях в поддержку заключенного оппозиционного лидера Алексея Навального. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что решение о высылке этих дипломатов российские власти приняли во время совместной пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который находится с визитом в Москве.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что МИД Польши пообещал ему объявить персоной нон грата одного из российских дипломатов в ответ на аналогичные действия РФ, сообщает РИА «Новости».

Навальный, который находился в Германии на лечении после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», вернулся в Россию 17 января. В аэропорту его задержали по обвинению в нарушении условий условного заключения. 2 февраля суд в Москве заменил его условное заключение на реальное.

Ситуация с Навальным привела к многочисленным акциям протеста в разных регионах страны. Кроме того, ряд западных дипломатов посещали связанные с Навальным судебные заседания.

Борель во время встречи с Лавровым призвал российские власти освободить Навального, сообщает издание «Голос Америки».

Он напомнил, что у Москвы есть международные обязательства по соблюдению основных гражданских прав и свобод.

Безусловно наши отношения сейчас напряжены, и ситуация с Навальным — это нижняя точка, — подчеркнул Борель.

Напомним, в России внезапно умер один из руководителей больницы, где перед отправкой самолетом в Берлин лежал отравленный «Новичком» Навальный.