Сеть агентов ФСБ разоблачили в Украине. Фото: СБУ

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Основателя Сил специальных операций Вооруженных сил Украины хотели вывезти в Россию.

Контрразведка СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые планировали похитить бывшего командующего ССО и вывезти его в Россию. За это Федеральная служба безопасности России обещала вознаграждение в 100 тыс. долл. Об этом 5 февраля сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

Правоохранители установили, что сеть вражеских агентов действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В агентурную сеть ФСБ входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.

Злоумышленники собирали информацию о дислокации и перемещения украинских Вооруженных сил, кадровый состав и оперативно-служебную деятельность Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное. Также завербованные украинцы готовили диверсии в Николаевской области. В СБУ не исключают, что объектом нападения могли стать самолеты ВСУ на аэродроме Кульбакино.

Отмечается, что в ходе обысков в московских прихвостней изъяли арсенал оружия и боеприпасов: четыре автомата АК-74, два пистолета, два ручных противотанковых гранатомета, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов различного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы.

В спецслужбе отметили, что в отношении разоблаченных агентов осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, со времени основания в 2016 году Сил специальных операций ВСУ их возглавляли лишь два офицера — с 2016 года по 2020 год генерал-лейтенант Игорь Лунев, а с августа 2020 года генерал-майор Григорий Галаган.

Напомним, Федеральную службу безопасности России разоблачили на сборе компрометирующей информации в отношении начальника Главного управления разведки Минобороны полковника Кирилла Буданова.