Мережу агентів ФСБ викрили в Україні. Фото: СБУ

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Засновника Сил спеціальних операцій Збройних сил України хотіли силоміць вивезти в Росію.

Контррозвідка СБУ викрила агентів ФСБ, які планували викрасти колишнього командувача ССО та вивезти його в Росію. За це Федеральна служба безпеки Росії обіцяла винагороду в 100 тис. дол. Про це 5 лютого повідомив прес-центр української спецслужби.

Правоохоронці встановили, що мережа ворожих агентів діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. В агентурну мережу ФСБ входили колишні спецпризначенці військової розвідки України.

Зловмисники збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо. Також завербовані українці готували диверсії у Миколаївській області. В СБУ не виключають, що об'єктом нападу могли стати літаки ЗСУ на аеродромі Кульбакіно.

Зазначається, що в ході обшуків в московських посіпак вилучили арсенал зброї та боєприпасів: чотири автомати АК-74, два пістолети, два ручних протитанкових гранатомети, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори.

У спецслужбі зазначили, що стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст.111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як відомо, з часу заснування у 2016 році Сил спеціальних операцій ЗСУ їх очолювали лише два офіцери — з 2016 рік по 2020 рік генерал-лейтенант Ігор Луньов, а з серпня 2020 року генерал-майор Григорій Галаган.

Нагадаємо, Федеральну службу безпеки Росії викрили на зборі компрометуючої інформації щодо начальника Головного управління розвідки Міноборони полковника Кирила Буданова.