Росія вислала трьох дипломатів з ЄС у день візиту єврокомісара

Росія вислала дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції, фото: «Газета.ру»

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Росія вислала дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції.

Такі дії російська влада мотивувала тим, що ці дипломати брали участь у несанкціонованих акціях на підтримку ув’язненого опозиційного лідера Олексія Навального. Про це повідомляє EUobserver з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що рішення про висилку цих дипломатів російська влада ухвалила під час спільної прес-конференції міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та очільника дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, котрий перебуває з візитом у Москві.

Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв заявив, що МЗС Польщі пообіцяло йому оголосити персоною нон грата одного з російських дипломатів у відповідь на аналогічні дії РФ, повідомляє РІА «Новости».

Навальний, який перебував у Німеччині на лікуванні після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок», повернувся до Росії 17 січня. В аеропорту його затримали за звинуваченням у порушення умов умовного ув’язнення. 2 лютого суд у Москві замінив його умовне ув’язнення на реальне.

Ситуація з Навальним призвела до численних акцій протесту в різних регіонах країни. Крім того, низка західних дипломатів відвідували пов’язані з Навальним судові засідання.

Борель під час зустрічі з Лавровим закликав російську владу звільнити Навального, повідомляє видання «Голос Америки».

Він нагадав, що у Москви є міжнародні зобов’язання щодо дотримання основних громадянських прав і свобод.

Безумовно наші відносини зараз вкрай напружені, і ситуація з Навальним — це нижня точка, — наголосив Борель.

Нагадаємо, у Росії раптово помер один з керівників лікарні, де перед відправкою літаком до Берліна лежав отруєний «Новичком» Навальний.