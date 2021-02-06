Альфа банк. Фото:прес-служба банку

https://racurs.ua/ua/n150041-alfa-bank-prybere-do-ruk-odyn-z-bankiv-borjnykiv-detali.html

Ракурс

«Альфа-Банк», відомий український банк, домовився про купівлю Idea Bank (Ідея Банк). Генеральний менеджер «Альфа-Банку» Рафал Ющак провів відповідні перемовини з власником Idea Bank Лешеком Чарнецьким.

Сторони планують закрити угоду до кінця літа 2021 року. Про це повідомляє FinClub з посиланням на власні джерела.

У прес-службі «Альфа-Банку» інформацію про угоду не коментують, однак сьогодні, 6 лютого, власник українського «Ідея Банку» оголосив на Варшавській фондовій біржі, що правління Getin Holding S. A, якому належить 100% акцій українського Idea Bank підписало 5 лютого з неназваною особою, яка працює на українському ринку, угоду щодо двох компаній — Ідея Банку і ТОВ «Нью Фінанс Сервіс».

Відповідно до угоди учасник тендера приступить до комплексної перевірки компаній, і після її позитивного результату сторони перейдуть до узгодження умов потенційної угоди, — зазначено в повідомленні.

Getin Holding S. A. погодився надати учаснику торгів на період до 30 квітня 2021 року ексклюзивні права на переговори про можливий продаж компаній.

У вересні 2020 року мажоритарного власника і главу наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинуватили в шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою GetBack. Уже в грудні Idea Bank опинився на межі банкрутства через негативний капітал у 130 млн дол і його примусово приєднали до іншого банку

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ще один банк збанкрутів в Україні. Банк «Аркада» віднесли до категорії неплатоспроможних, а Фонд гарантування вкладів запровадив в установі тимчасову адміністрацію. Доки «Аркаду» виводитимуть з ринку, його тимчасово очолюватиме співробітник НБУ.