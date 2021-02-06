Альфа банк. Фото: пресс-служба банка

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Ракурс

«Альфа-Банк», известный украинский банк, договорился о покупке Idea Bank (Идея Банк). Генеральный менеджер «Альфа-Банка» Рафал Ющак провел соответствующие переговоры с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким.

Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021 года. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе «Альфа-Банка» информацию о сделке не комментируют, однако сегодня, 6 февраля, владелец украинского «Идея Банка» объявил на Варшавской фондовой бирже, что правление Getin Holding S. A, которому принадлежит 100% акций украинского Idea Bank подписало 5 февраля с неназванным лицом, работающим на украинском рынке, соглашение о двух компаниях — Идея Банка и ООО «Нью Финанс Сервис».

В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверке компании, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки, — говорится в сообщении.

Getin Holding S. A. согласился предоставить участнику торгов на период до 30 апреля 2021 года эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний.

В сентябре 2020 года мажоритарного собственника и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чернецкого обвинили в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack. Уже в декабре Idea Bank оказался на грани банкротства из-за негативного капитала в 130 млн долл., и его принудительно присоединили к другому банку

Напомним, ранее мы сообщали, что еще один банк обанкротился в Украине. Банк «Аркада» отнесли к категории неплатежеспособных, а Фонд гарантирования вкладов ввел в учреждении временную администрацию. Пока «Аркаду» будут выводить с рынка, его временно возглавит сотрудник НБУ.