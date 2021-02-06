Научить школьников «любить родину» решили в Гонконге

Школьники на протесте. Фото: Фокус

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В Гонконге школьники будут учиться по новым учебным планам, согласно которым детей будут отговаривать от протестов уже с шести лет.

Также детям запретят петь определенные песни и выкрикивать лозунги. Об этом сообщается на сайте администрации Гонконга, передает The Guardian.

Сообщается, что уроки должны помочь школьникам понять историю страны, важность национальной безопасности и государственного гимна. Им расскажут о наказании за взаимодействие с иностранными государствами, деятельность против властей и терроризм.

Известно, что детям постарше объяснят, как Народно-освободительная армия Китая защищает Гонконг, при этом такую повестку включат даже в уроки географии и биологии.

Соответствующую инициативу раскритиковал профсоюз учителей. Вице-президент организации Тин Фэн Чак заявил, что таким образом будут разрушены отношения преподавателей и учителей, а кроме того, указания подрывают цель сформировать у детей критическое и независимое мышление.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай ввел жесткий контроль за политической активностью жителей Гонконга — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга в обход местной власти автономной территории. Теперь в Гонконге запретят антиправительственные призывы и призывы к отделению от Китая.