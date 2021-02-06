Навчити школярів «любити батьківщину» зібралися в Гонконзі

Школярі Гонконгу. Фото: Фокус

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У Гонконзі школярі вчитимуться за новими навчальними планами, згідно з якими дітей відмовлятимуть від протестів уже із шести років.

Також дітям заборонять співати певні пісні та викрикувати гасла. Про це повідомляється на сайті адміністрації Гонконгу, передає The Guardian.

Повідомляється, що уроки мають допомогти школярам зрозуміти історію країни, важливість національної безпеки та державного гімну. Їм розкажуть про покарання за взаємодію з іноземними державами, діяльність проти влади й тероризм.

Відомо, що дітям старшого віку пояснять, як Народно-визвольна армія Китаю боронить Гонконг, водночас китайську пропаганду включать навіть в уроки географії та біології.

Відповідну ініціативу розкритикувала профспілка вчителів. Віце-президент організації Тін Фен Чак заявив, що в такий спосіб будуть зруйновані відносини викладачів і учнів, а крім того, вказівки підривають мету сформувати в дітей критичне та незалежне мислення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай ввів жорсткий контроль за політичною активністю жителів Гонконгу — постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (вищий законодавчий орган КНР) прийняв скандальний закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевої влади автономної території. Тепер у Гонконзі заборонять антиурядові заклики й заклики до відокремлення від Китаю.