Негода повернулася до України — скільки триватимуть снігопади

Снігопади. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150039-negoda-povernulasya-do-ukrayiny-skilky-tryvatymut-snigopady.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні, 6 лютого, різко зіпсувалася — низку регіонів вкрили снігопади та ожеледиця, водіїв попереджають про небезпеку. Погіршення погодних умов триватиме до понеділка.

У західних регіонах можливе підвищення рівню води у річках. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Станом на 6 лютого спостерігається місцями невеликий сніг — в Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях, більш інтенсивні опади у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській області, де приріст снігового покрову становить 2−6 см.

На перевальних ділянках доріг невеликий мокрий сніг, в нічний час випало до 2−4 см. Покриття доріг мокре, в Івано-Франківській області засніжене.

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, ліквідація ожеледиці, розчистки проїзної частини та узбіччя доріг від снігу. Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено.

7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг та ожеледиця, пориви вітру 15−20 м/с (1 рівень небезпеки — жовтий).

А вже 8 лютого в західних, а також Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується значний сніг, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Приріст снігу складе 20−30 см.

Натомість у Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігового покриву досягне 30−40 см. На Закарпатті, Прикарпатті та в південних регіонах, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях очікується сніг з переходом у дощ, можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця (1 рівень небезпеки — жовтий).

У Києві 8 лютого сніг, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15−20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки — жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13−16° морозу, вдень 7−10° морозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 6 лютого буде зі снігом у південних регіонах, а також на Прикарпатті та Вінниччині. У Карпатах місцями можливий значний сніг.