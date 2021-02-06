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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: УП

Обожнюю думки твої — Зеленський зворушив привітанням дружини (ФОТО)

6 лют 2021, 10:20
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Володимир Зеленський, президент України, палко привітав свою дружину Олену Зеленську з днем народження.

До свята президент написав вірша для коханої. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Привітання Зеленського. Скріншот: Ракурс

У своєму вірші президент подякував дружині за правду, очі та жарти, а також заявив, що став собою лише завдяки їй. Також він лагідно додав, що діти подружжя — найкращі у світі для Зеленського.

Користувачі соцмереж висловили своє захоплення жестом президента Зеленського. У коментарях вони зазначали, що привітання — дуже щире.


Реакція соцмереж. Скріншот: Ракурс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський та Олена Зеленська, президент України та перша леді, провели зустріч у Букінгемському палаці з членами королівської родини під час свого візиту до Великої Британії. Український лідер з дружиною прибули на урочисту аудієнцію з герцогами Кембриджськими — Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.

Джерело: Ракурс


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