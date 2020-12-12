Чи дає поради Зеленському, розповіла перша леді

https://racurs.ua/ua/n147676-chy-daie-porady-zelenskomu-rozpovila-persha-ledi.html

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Чи дає поради Володимиру Зеленському, розповіла перша леді. В оточенні президента стверджують, що в політику Олена Зеленська не втручається. Дружина глави держави запевняє, що поради дає «лише чоловіку, а не президенту».

Як своєму чоловіку — постійно. Як президенту — майже ніколи. Як мій чоловік — він завжди дослухається, а в президента для цього є радники, — розповіла Зеленська в інтерв’ю «BBC News Україна».

За інформацією ЗМІ, Зеленський схвалює авторитарний стиль правління і намагається все контролювати сам, тому не любить втручання у зону власної компетенції. Водночас, за даними джерел видання, до Офісу президента Олена Зеленська навідується.

Володимир дуже поважає її думку. Вона не дає поради, але може озвучити свою думку. При цьому дуже коректна у своїх висловлюваннях. І я не думаю, що коментує якісь політичні рішення, — розповіло джерело на Банковій.

Нагадаємо, раніше колишній керівник президентського офісу Андрій Богдан казав про те, що Зеленський прислухається до думки першої леді. За словами Богдана, глава держави має вузьке коло людей, чиїй думці довіряє, і дружина перебуває в цьому списку.