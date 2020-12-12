Дает ли советы Зеленскому, рассказала первая леди

https://racurs.ua/n147676-daet-li-sovety-zelenskomu-rasskazala-pervaya-ledi.html

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Дает ли советы Владимиру Зеленскому, рассказала первая леди. В окружении президента утверждают, что в политику Елена Зеленская не вмешивается. Жена главы государства уверяет, что советы дает «только мужу, а не президенту».

Как своему мужу — постоянно. Как президенту — почти никогда. Как мой муж — он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники, — рассказала Зеленская в интервью «BBC News Украина».

По информации СМИ, Зеленский одобряет авторитарный стиль правления и пытается все контролировать самостоятельно, поэтому не любит вмешательства в зону собственной компетенции. В то же время, по данным источников издания, в Офис президента Елена Зеленская наведывается.

Владимир очень уважает ее мнение. Она не дает советы, но может озвучить свое мнение. При этом очень корректная в своих высказываниях. И я не думаю, что комментирует какие-то политические решения, — рассказал источник на Банковой.

Напомним, ранее бывший глава президентского офиса Андрей Богдан говорил о том, что Зеленский прислушивается к мнению первой леди. По словам Богдана, у главы государства есть узкий круг людей, чьему мнению он доверяет, и жена находится в этом списке.