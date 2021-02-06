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Ракурс
Зеленский. Фото: УП

Обожаю мысли твои — Зеленский растрогал поздравлением жены (ФОТО)

6 фев 2021, 10:20
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Владимир Зеленский, президент Украины, трогательно поздравил свою жену Елену Зеленскую с днем рождения.

К празднику президент написал стихотворение для любимой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Поздравление Зеленского. Скриншот: РакурсВ своем стихотворении президент поблагодарил жену за правду, глаза и шутки, а также заявил, что стал собой лишь благодаря ей. Также он ласково добавил, что дети супругов — лучшие в мире для Зеленского.


Пользователи соцсетей выразили свое восхищение жестом президента. В комментариях они отмечали, что поздравление — очень искреннее.

Реакция соцсетей. Скриншот: РакурсНапомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская, президент Украины и первая леди, провели встречу в Букингемском дворце с членами королевской семьи во время своего визита в Великобританию. Украинский лидер с женой прибыли на торжественную аудиенцию с герцогами Кембриджскими — Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Источник: Ракурс


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