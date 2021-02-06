Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n150038-obojau-mysli-tvoi-zelenskiy-rastrogal-pozdravleniem-jeny-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, трогательно поздравил свою жену Елену Зеленскую с днем рождения.

К празднику президент написал стихотворение для любимой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.



В своем стихотворении президент поблагодарил жену за правду, глаза и шутки, а также заявил, что стал собой лишь благодаря ей. Также он ласково добавил, что дети супругов — лучшие в мире для Зеленского.

Пользователи соцсетей выразили свое восхищение жестом президента. В комментариях они отмечали, что поздравление — очень искреннее.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская, президент Украины и первая леди, провели встречу в Букингемском дворце с членами королевской семьи во время своего визита в Великобританию. Украинский лидер с женой прибыли на торжественную аудиенцию с герцогами Кембриджскими — Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.