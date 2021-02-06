Тариф на електрику шалено підскочить — скільки платитимемо

Тарифи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150037-taryf-na-elektryku-shaleno-pidskochyt-skilky-platytymemo.html

Ракурс

Тарифи на електроенергію в Україні продовжать своє зростання. Ціни на електроенергію виростуть на 38% або 52% (при оптимістичному та песимістичному сценарії), що відіб'ється у платіжках споживачів.

Найближчим часом тарифи можуть зрости на 127−174 грн, а з електрокотлом — до 640−873 грн на місяць. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зауважимо, що наразі існує декілька можливих сценаріїв щодо зростання тарифів на електроенергію. Один з них передбачає, що з 1 квітня 2021 року при споживанні понад 300 кВт-год потрібно буде платити 3,42 грн (зараз 1,68 грн). У 2022 році електрика подорожчає ще на 15−20%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України підготував вісім кроків для зменшення вартості комунальних тарифів. В уряді вважають, що для того, щоб ринок газу запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію.



Наразі уряд активно обговорює впровадження мораторію на нарахування пені й штрафів на газ за січень. Також окремо обговорюється справедливий механізм формування ціни на блакитне паливо для ОСББ. Крім того, уряд спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду.