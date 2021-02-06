Тариф на электричество резко вырастет — сколько заплатим

Тариф. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150037-tarif-na-elektrichestvo-rezko-vyrastet-skolko-zaplatim.html

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Тарифы на электроэнергию в Украине продолжат свой рост. Цены на электроэнергию вырастут на 38% или 52% (при оптимистическом и пессимистическом сценарии), что отразится в платежках потребителей.

В ближайшее время тарифы могут вырасти на 127−174 грн, а с электрокотлом — до 640−873 грн в месяц. Об этом сообщают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отметим, что сейчас существует несколько возможных сценариев по росту тарифов на электроэнергию. Один из них предполагает, что с 1 апреля 2021 года при потреблении более 300 кВт-ч на каждое домохозяйство нужно будет платить 3,42 грн (сейчас 1,68 грн). В 2022 году электричество подорожает еще на 15−20%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины подготовил восемь шагов для уменьшения стоимости коммунальных тарифов. В правительстве считают, что для того, чтобы рынок газа заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию.

Сейчас правительство активно обсуждает введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Также отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД. Кроме того, правительство совместно с Офисом президента, народными депутатами и Ассоциацией городов Украины готовят меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.