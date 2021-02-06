Непогода вернулась в Украину — сколько продлятся снегопады

Погода в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150039-nepogoda-vernulas-v-ukrainu-skolko-prodlyatsya-snegopady.html

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Погода в Украине сегодня, 6 февраля, резко испортилась — ряд регионов занесло снегопадами, на дорогах образовался гололед. Водителей предупреждают об опасности. Ухудшение погодных условий продлится до понедельника.

В западных регионах возможно повышение уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По состоянию на 6 февраля наблюдается местами небольшой снег — в Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях, более интенсивные осадки во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской области, где прирост снежного покрова составляет 2−6 см.

На перевальных участках дорог небольшой мокрый снег, в ночное время выпало до 2−4 см. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области заснеженное.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, а также расчистка проезжей части и обочины дорог от снега. Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег и гололедица, порывы ветра 15−20 м/с (1 уровень опасности — желтый).

А уже 8 февраля в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается значительный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снега составит 20−30 см.

В то же время в Ровенской, Волынской, Львовской областях прирост снежного покрова достигнет 30−40 см. На Закарпатье, Прикарпатье и в южных регионах, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь, возможно налипание мокрого снега, гололед (1 уровень опасности — желтый).

В Киеве 8 февраля снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15−20 см), на дорогах гололедица (1 уровень опасности — желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13−16° мороза, днем 7−10° мороза.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 6 февраля будут со снегом в южных регионах, а также в Прикарпатье и Винницкой области. В Карпатах местами возможен значительный снег.