Способ повысить эффективность вакцины от коронавируса нашли ученые

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150042-sposob-povysit-effektivnost-vakciny-ot-koronavirusa-nashli-uchenye.html

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Вакцина от коронавируса может стать эффективнее благодаря веществу, которое обнаружили американские ученые из компании ElicioTherapeutics.

Они создали вещество-адъювант, которое способно повысить эффективность вакцины в 10 раз. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.

Сообщается, что новосозданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины сразу в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса, сохраняя при этом уровень защиты.

Эксперименты показали, что при иммунизации мышей вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру, что способствует более быстрому преодолению эпидемии. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax.