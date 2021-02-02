Помер режисер та продюсер Проскурня — він відкривав театральну Україну світу

https://racurs.ua/ua/n149816-pomer-rejyser-ta-produser-proskurnya-vin-vidkryvav-teatralnu-ukrayinu-svitu.html

Ракурс

Помер Сергій Проскурня — український режисер та продюсер. Йому було 63 роки. Про смерть 1 лютого на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній міністр культури Євген Нищук.

Про причини смерті наразі не повідомляють.

Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург. Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив. Мій великий друг, — написав Євген Нищук.

Лідер гурту «Океан Ельзи» та політик Святослав Вакарчук у соцмережах зазначив, що Проскурня був одним з тих, хто «творив автентичну і разом з тим сучасну Україну».

Сергій Проскурня пішов у інші світи. Ніжне серце, турботливе, живе, вигадливе, творче, закохане. Люблю тебе, Маестро, поговори там зі Стусом, з усіма важливими для тебе людьми, прощавай, друже, — написала письменниця Лариса Денисенко.

Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові. Вчився у Черкасах. Спершу він пов’язував своє життя з музикою, навіть закінчив музичне училище. Згодом зацікавився театральним життям і намагався вступити на акторські відділення у Москві.

Згодом працював вчителем, служив в армії і аж після цього вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (нині Київський національний університет) на акторсько-режисерський курс.

У 1983 році Проскурню запросили режисером до академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві. У 1987 році дипломну виставу «Чайка» він створив разом з актрисою Адою Роговцевою, де дебютував також Остап Ступка.

На початку 1990 рр. брав активну участь у «Революції на граніті». З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах.

Проскурня був художнім керівником Одеського театру опери та балету, з 2009 очолював театр у Черкасах. Він зняв кінопроєкт «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані) та розробив концепцію виставки «Шевченкоманія».

Проскурня організовував театральні фестивалі, радіовистави, театральні обміни з кращими театрами Західної Європи, працював з відомими театральними фестивалями по всьому світу. Ставив вистави у театрах Львова, Києва, Одеси та Черкас.

Впродовж п’яти років з 2008 року організовував державні паради та концерти до Дня незалежності України.

Проскурня — лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» (2001) та імені Сергія Данченка (2017).