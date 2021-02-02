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Ракурс
Кулеба. Фото: Вікіпедія

Першу розмову з новим держсекретарем США провів Кулеба — про що говорили

2 лют 2021, 09:42
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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, провів першу телефонну розмову з очільником Державного департаменту США Ентоні Блінкеном. Під час розмови новий держсекретар США запевнив Україну у тому, що США й надалі надаватимуть державі військову та економічну допомогу.

У США заявили, що очікують активної боротьби з корупцією в Україні та проведення економічних реформ. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Допис Держдепу. Фото: Facebook

Держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив сильну двопартійну підтримку України та пріоритет, який США надають суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України. Також він підкреслив важливість збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією та в реалізації верховенства закону й економічних реформ, які зміцнять інститути України.

Допис Кулеби. Скріншот: Facebook


Окрім того, Блінкен і Кулеба під час розмови обговорили зусилля України щодо боротьби з поширенням коронавірусу та дипломатичного врегулювання російської агресії на сході України та у Криму.

Зауважимо, що у своєму офіційному повідомлені українська сторона «опустила» деталі розмови щодо боротьби з корупцією та економічних реформ, а наголос був зроблений на амбіціях України щодо вступу до НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову у 2019 році з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, яка привела американського лідера до першого імпічменту в Конгресі. Він заявив, що публікація була помилкою, причому неважливо навіть про що говорили президенти. Він заявив, що «трішки злий» на Трампа.

Джерело: Ракурс


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