Першу розмову з новим держсекретарем США провів Кулеба — про що говорили

Кулеба. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n149815-pershu-rozmovu-z-novym-derjsekretarem-ssha-proviv-kuleba-pro-scho-govoryly.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, провів першу телефонну розмову з очільником Державного департаменту США Ентоні Блінкеном. Під час розмови новий держсекретар США запевнив Україну у тому, що США й надалі надаватимуть державі військову та економічну допомогу.

У США заявили, що очікують активної боротьби з корупцією в Україні та проведення економічних реформ. Про це повідомляється на сайті Держдепу.





Держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив сильну двопартійну підтримку України та пріоритет, який США надають суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України. Також він підкреслив важливість збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією та в реалізації верховенства закону й економічних реформ, які зміцнять інститути України.





Окрім того, Блінкен і Кулеба під час розмови обговорили зусилля України щодо боротьби з поширенням коронавірусу та дипломатичного врегулювання російської агресії на сході України та у Криму.



Зауважимо, що у своєму офіційному повідомлені українська сторона «опустила» деталі розмови щодо боротьби з корупцією та економічних реформ, а наголос був зроблений на амбіціях України щодо вступу до НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову у 2019 році з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, яка привела американського лідера до першого імпічменту в Конгресі. Він заявив, що публікація була помилкою, причому неважливо навіть про що говорили президенти. Він заявив, що «трішки злий» на Трампа.