Первый разговор с новым госсекретарем США провел Кулеба — о чем говорили

Кулеба. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n149815-pervyy-razgovor-s-novym-gossekretarem-ssha-provel-kuleba-o-chem-govorili.html

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, провел первый телефонный разговор с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном. Во время разговора новый госсекретарь США заверил Украину в том, что США и в дальнейшем будут предоставлять государству военную и экономическую помощь.

В США заявили, что ожидают активной борьбы с коррупцией в Украине и проведения экономических реформ. Об этом сообщается на сайте Госдепа.



Госсекретарь Энтони Блинкен акцентировал на сильной двухпартийной поддержке Украины и приоритете, который США оказывают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины. Также он подчеркнул важность сохранения в Украине прогресса в борьбе с коррупцией и в реализации верховенства закона и экономических реформ, которые укрепят институты Украины.

Кроме того, Блинкен и Кулеба во время разговора обсудили усилия Украины по борьбе с распространением коронавируса и дипломатическое урегулирование российской агрессии на востоке Украины и в Крыму.



Отметим, что в своем официальном сообщении украинская сторона «опустила» детали разговора о борьбе с коррупцией и экономических реформах, а упор был сделан на амбициях Украины по вступлению в НАТО.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре в 2019 году с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, который привел американского лидера к первому импичменту в Конгрессе. Он заявил, что публикация была ошибкой, причем неважно даже о чем говорили президенты. Он заявил, что «немножко зол» на Трампа.