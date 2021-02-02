Умер режиссер и продюсер Проскурня — он открывал театральную Украину миру

https://racurs.ua/n149816-umer-rejisser-i-produser-proskurnya-on-otkryval-teatralnuu-ukrainu-miru.html

Ракурс

Умер Сергей Проскурня — украинский режиссер и продюсер. Ему было 63 года. О смерти 1 февраля на своей странице в Facebook сообщил бывший министр культуры Евгений Нищук.

О причинах смерти пока не сообщается.

Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Мой большой друг, — написал Евгений Нищук.

Лидер группы «Океан Эльзы» и политик Святослав Вакарчук в соцсетях отметил, что Проскурня был одним из тех, кто «творил аутентичную и вместе с тем современную Украину».

Сергей Проскурня ушел в мир иной. Нежное сердце, заботливое, живет, причудливое, творческое, влюбленное. Люблю тебя, Маэстро, поговори там со Стусом, со всеми важными для тебя людьми, прощай, друг, — написала писательница Лариса Денисенко.

Проскурня родился 28 ноября 1957 во Львове. Учился в Черкассах. Сначала он связывал свою жизнь с музыкой, даже закончил музыкальное училище. Впоследствии заинтересовался театральной жизнью и пытался поступить на актерские отделения в Москве.

Впоследствии работал учителем, служил в армии и только после этого поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет) на актерско-режиссерский курс.

В 1983 году Проскурню пригласили режиссером в академический драматический театр имени Ивана Франко в Киеве. В 1987 году дипломный спектакль «Чайка» он создал вместе с актрисой Адой Роговцевой, где дебютировал также Остап Ступка.

В начале 1990-х годов принимал активное участие в «Революции на граните». С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах.

Проскурня был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета, с 2009 года возглавлял театр в Черкассах. Он снял кинопроект «Наш Шевченко» (часть сюжетов снимал на Евромайдане) и разработал концепцию выставки «Шевченкомания».

Проскурня организовывал театральные фестивали, радиоспектакли, театральные обмены с лучшими театрами Западной Европы, работал с известными театральными фестивалями по всему миру. Ставил спектакли в театрах Львова, Киева, Одессы и Черкасс.

В течение пяти лет с 2008 года организовывал государственные парады и концерты ко Дню независимости Украины.

Проскурня — лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» (2001) и имени Сергея Данченко (2017).