Стоунхендж. Фото: Istock

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Стоунхендж досі залишається однією з найзагадковіших стародавніх споруд. У листопаді 2020 року, міністерство транспорту Великої Британії схвалило план з будівництва автомобільного тунелю в декількох сотнях метрів від Стоунхенджу.

Саме це рішення змусило археологів відновити розкопки, під час яких вони натрапили на дивовижні знахідки. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що під час археологічного дослідження місцевості вченим вдалося виявити могили бронзового століття, кераміку епохи неоліту і залишки загадкової С-подібної огорожі, яка могла бути доісторичною «промисловою зоною».



Рови біля огорож містили обпалений кремінь — вчені припускають, що в цьому місці відбувалася обробка металу або шкіри. Однак самою інтригуючою знахідкою є унікальний сланцевий предмет, якому понад 4 тис. років. Він міг бути частиною палиці.

Поруч з ним знаходилася могила немовляти, яке було поховане в порожній чаші. Археологи зазначають, що аналогічне поховання вони знаходили й в іншому місці поруч зі Стоунхенджем. За словами вчених, це незвичайні та дивні могили, тому, щоб зробити якісь висновки щодо виявлених залишків, потрібно провести глибокий аналіз.

Вчені не виключають, що якісь з людей, останки яких вони знайшли, і збудували Стоунхендж. Наступний етап археологічних розкопок почнеться наприкінці цього року і триватиме приблизно 18 місяців. Будівельні роботи повинні початися у 2023 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незвичайну могилу вікінга виявили археологи під час розкопок у Віньере, в центральній Норвегії. Могила вікінга датується X століттям. У ній знайшли повний набір озброєння.