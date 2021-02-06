Принц Гаррі хоче повернути титули — чи пробачить онукові королева

Принц Гаррі. Фото: Влад тайм

https://racurs.ua/ua/n150047-prync-garri-hoche-povernuty-tytuly-chy-probachyt-onukovi-koroleva.html

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Принц Гаррі, герцог Сассекський, позбувся шаленого впливу Меган Маркл. Після відмови від королівських обов’язків за ініціативою Меган Гаррі вирішив повернути собі титули.

Герцог Сассекський вирішив, що після 10 років служби він має право мати почесні звання — генерал-капітан Королівської морської піхоти, Почесний командувач ВПС Королівських ВПС Хонінгтон і головнокомандувач малими кораблями і підводними човнами. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Наголосимо, що у 2020 році після складення повноважень Гаррі звання генерал-капітана перейшло до тітки герцога принцесі Анні. За словами експертів, принцу відмовлять у королівській родині, адже він по своїй волі відмовився від усіх привілеїв і тепер живе на території іншої держави.

Зауважимо, що раніше королева Єлизавета II попереджала принца Гаррі про те, що йому не вдасться вести подвійне життя з Меган Маркл. Йому потрібно обрати — залишитися у Великій Британії і бути її підданим, або залишити країну та відмовитися від усіх титулів на користь дружини герцогині Сассекської.

Остаточне рішення про збереження за принцом звань приймуть у березні цього року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня та герцог Сассекські, повернуться до Великої Британії влітку 2021 року. Королівські особи мають стати відвідувачами одразу трьох важливих заходів. Королівську пару очікує напружене спілкування з герцогами Кембриджськими — Вільямом та Кейт.