Зеленский объяснил причину блокировки каналов Медведчука. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 5 февраля опубликовал новый влог, который записал на русском языке.

Глава государства пояснил, почему ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку, который является соратником кума Путина Виктора Медведчука. Видео опубликовано на странице Владимира Зеленского в Facebook.

Он отметил, что не мог безосновательно ввести санкции против телеканалов, поскольку сам работал на телевидении и сталкивался с цензурой там, а также во время концертной деятельности с «Кварталом 95». При этом он подчеркнул, что власть будет наказывать тех, кто ведет бизнес в ОРДЛО или оккупированном Крыму.

Для этого решения были веские железобетонные причины. Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживаться связи с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз, — отметил глава государства.

Также президент процитировал Михаила Булгакова, а именно фразу: «не читайте перед обедом советских газет». Глава государства решил дополнить классика и порекомендовал украинцам «не читать перед обедом продажные СМИ и не смотреть карманные телеканалы».

Кроме того, Зеленский заверил, что Украина никому не даст приватизировать русский язык. Потому что на нем говорят многие украинцы, в том числе, на передовой.

Напомним, до Кассационного административного суда в составе Верховного суда поступило два иска от граждан, которые оспаривают указ президента № 43/2021, предусматривающий введение санкций против «правой руки» Медведчука Тараса Козака и его телеканалов.