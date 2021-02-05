Зеленський пояснив причину блокування каналів Медведчука. Фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 5 лютого опублікував новий влог, який записав російською мовою.

Глава держави пояснив, чому ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти трьох телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Відео опубліковане на сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Він зазначив, що не міг безпідставно ввести санкції проти телеканалів, оскільки сам працював на телебаченні і стикався з цензурою там, а також під час концертної діяльності з «Кварталом 95». При цьому він наголосив, що влада каратиме тих, хто веде бізнес в ОРДЛО чи окупованому Криму.

Для цього рішення були вагомі залізобетонні причини. Всі ті, для кого бізнес з окупованими територіями є нормою, для кого підтримуватися зв’язку з незаконними формуваннями на цих територіях є нормою, представляють загрозу для України, а значить країна буде з ними боротися. І це теж норма. Я як президент зобов’язаний і буду діяти будь-якими законними способами для нейтралізації подібних загроз, — зазначив глава держави.

Також президент процитував Михайла Булгакова, а саме фразу: «не читайте перед обідом радянських газет». Глава держави вирішив доповнити класика й порекомендував українцям «не читати перед обідом продажні ЗМІ й не дивитися кишенькові телеканали».

Крім того, Зеленський запевнив, що Україна нікому не дасть приватизувати російську мову. Тому що нею говорять багато українців, в тому числі, на передовій.

Нагадаємо, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшло два позови від громадян, які оспорюють указ президента № 43/2021, що передбачає запровадження санкцій проти «правої руки» Медведчука Тараса Козака та його телеканалів. Про це повідомляє прес-служба суду.