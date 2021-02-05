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Ракурс
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Фото: 9-channel.com

Українку визнали найкращою легкоатлеткою Європи у січні (ФОТО)

5 лют 2021, 18:20
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Ярослава Магучіх, українська стрибунка у висоту, визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року.

За таке звання боролися ще три спортсменки: Фемке Бол із Нідерландів та представниці Великої Британії Дайна Ешер-Сміт і Кілі Годжкінсон. За цих спортсменів можна було голосувати на сторінках Європейської федерації легкої атлетики. Саме 19-річній українці віддали найбільше голосів. Про це 5 лютого повідомляється на сторінці European Athletics у Facebook.

У січні Магучіх брала участь на двох турнірах, обидва змагання виграла. Вона була найкращою на змаганнях у Києві з результатом 2.02 м (найкращий результат сезону на той момент), а згодом відкрила міжнародний сезон перемогою в Італії з результатом 2.00 м.

Найкращі атлети Європи в січні. Фото: European Athletics


Найкращі атлети Європи в січні. Фото: European Athletics

Нагадаємо, на початку лютого українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не лише виграла в Словаччині Міжнародний турнір зі стрибків у висоту, але й встановила світовий рекорд.

Джерело: Ракурс


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