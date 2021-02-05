Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Фото: 9-channel.com

https://racurs.ua/ua/n150025-ukrayinku-vyznaly-naykraschou-legkoatletkou-ievropy-u-sichni-foto.html

Ракурс

Ярослава Магучіх, українська стрибунка у висоту, визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року.

За таке звання боролися ще три спортсменки: Фемке Бол із Нідерландів та представниці Великої Британії Дайна Ешер-Сміт і Кілі Годжкінсон. За цих спортсменів можна було голосувати на сторінках Європейської федерації легкої атлетики. Саме 19-річній українці віддали найбільше голосів. Про це 5 лютого повідомляється на сторінці European Athletics у Facebook.

У січні Магучіх брала участь на двох турнірах, обидва змагання виграла. Вона була найкращою на змаганнях у Києві з результатом 2.02 м (найкращий результат сезону на той момент), а згодом відкрила міжнародний сезон перемогою в Італії з результатом 2.00 м.

Нагадаємо, на початку лютого українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не лише виграла в Словаччині Міжнародний турнір зі стрибків у висоту, але й встановила світовий рекорд.