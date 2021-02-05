Дірки в МКС росіяни заклеять спеціальними латками

На МКС спробують ліквідувати витік повітря, фото: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n150024-dirky-v-mks-rosiyany-zakleyat-specialnymy-latkamy.html

Ракурс

До МКС вантажний космічний корабель «Прогрес МС-16» у середині лютого доставить спеціальні латки, за допомогою яких космонавти спробують ліквідувати витік повітря з російського модуля «Звезда».

Запуск космічного корабля відбудеться 15 лютого, а його стиковка з МКС — 17 лютого. Про це повідомляє прес-служба ракетно-космічної корпорації «Енергія».

«Прогрес МС-16» має доставити на МКС ремонтно-відновлювальний комплект, який складається з набору армуючих накладок з клейовим з'єднанням для тимчасової герметизації виявлених дефектів корпусу перехідної камери службового модуля «Звезда».

Також «Прогрес МС-16» доставить на МКС:

40,5 кг стисненого газу з додатковими запасами азоту для компенсації втрат;

600 кг палива для дозаправки;

420 літрів питної води;

близько 1,4 тонни різноманітного обладнання, матеріалів, одягу та їжі.

Витік повітря на МКС було виявлено у серпні 2020 року. Згодом тріщини залатали тимчасовими ізолюючими засобами.

Нагадаємо, у січня американські астронавти поділилися їжею зі своїми російськими колегами, котрі залишилися без запасів.