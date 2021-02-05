Дірки в МКС росіяни заклеять спеціальними латками

Дірки в МКС росіяни заклеять спеціальними латкамиhttps://racurs.ua/ua/n150024-dirky-v-mks-rosiyany-zakleyat-specialnymy-latkamy.htmlРакурс
До МКС вантажний космічний корабель «Прогрес МС-16» у середині лютого доставить спеціальні латки, за допомогою яких космонавти спробують ліквідувати витік повітря з російського модуля «Звезда».
Запуск космічного корабля відбудеться 15 лютого, а його стиковка з МКС — 17 лютого. Про це повідомляє прес-служба ракетно-космічної корпорації «Енергія».
«Прогрес МС-16» має доставити на МКС ремонтно-відновлювальний комплект, який складається з набору армуючих накладок з клейовим з'єднанням для тимчасової герметизації виявлених дефектів корпусу перехідної камери службового модуля «Звезда».
Також «Прогрес МС-16» доставить на МКС:
- 40,5 кг стисненого газу з додатковими запасами азоту для компенсації втрат;
- 600 кг палива для дозаправки;
- 420 літрів питної води;
- близько 1,4 тонни різноманітного обладнання, матеріалів, одягу та їжі.
Витік повітря на МКС було виявлено у серпні 2020 року. Згодом тріщини залатали тимчасовими ізолюючими засобами.
Нагадаємо, у січня американські астронавти поділилися їжею зі своїми російськими колегами, котрі залишилися без запасів.