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Ракурс
На МКС спробують ліквідувати витік повітря, фото: Pikabu

Дірки в МКС росіяни заклеять спеціальними латками

5 лют 2021, 17:49
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До МКС вантажний космічний корабель «Прогрес МС-16» у середині лютого доставить спеціальні латки, за допомогою яких космонавти спробують ліквідувати витік повітря з російського модуля «Звезда».

Запуск космічного корабля відбудеться 15 лютого, а його стиковка з МКС — 17 лютого. Про це повідомляє прес-служба ракетно-космічної корпорації «Енергія».

«Прогрес МС-16» має доставити на МКС ремонтно-відновлювальний комплект, який складається з набору армуючих накладок з клейовим з'єднанням для тимчасової герметизації виявлених дефектів корпусу перехідної камери службового модуля «Звезда».

Також «Прогрес МС-16» доставить на МКС:


  • 40,5 кг стисненого газу з додатковими запасами азоту для компенсації втрат;
  • 600 кг палива для дозаправки;
  • 420 літрів питної води;
  • близько 1,4 тонни різноманітного обладнання, матеріалів, одягу та їжі.

Витік повітря на МКС було виявлено у серпні 2020 року. Згодом тріщини залатали тимчасовими ізолюючими засобами.

Нагадаємо, у січня американські астронавти поділилися їжею зі своїми російськими колегами, котрі залишилися без запасів.

Джерело: Ракурс


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