Дырки в МКС россияне заклеят специальными заплатками

На МКС попытаются ликвидировать утечку воздуха, фото: Pikabu

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Ракурс

На МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит специальные заплатки, с помощью которых космонавты попытаются ликвидировать утечку воздуха из российского модуля «Звезда».

Запуск космического корабля состоится 15 февраля, а его стыковка с МКС — 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Прогресс МС-16» должен доставить на МКС ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением для временной герметизации выявленных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда».

Также «Прогресс МС-16» доставит на МКС:

40,5 кг сжатого газа с дополнительными запасами азота для компенсации потерь;

600 кг топлива для дозаправки;

420 литров питьевой воды;

около 1,4 тонны различного оборудования, материалов, одежды и пищи.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в августе 2020 года. Впоследствии трещины залатали временными изолирующими средствами.

Напомним, в январе американские астронавты поделились едой со своими российскими коллегами, которые остались без запасов.