Дырки в МКС россияне заклеят специальными заплатками

Дырки в МКС россияне заклеят специальными заплаткамиhttps://racurs.ua/n150024-dyrki-v-mks-rossiyane-zakleyat-specialnymi-zaplatkami.htmlРакурс
На МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит специальные заплатки, с помощью которых космонавты попытаются ликвидировать утечку воздуха из российского модуля «Звезда».
Запуск космического корабля состоится 15 февраля, а его стыковка с МКС — 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».
«Прогресс МС-16» должен доставить на МКС ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением для временной герметизации выявленных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда».
Также «Прогресс МС-16» доставит на МКС:
- 40,5 кг сжатого газа с дополнительными запасами азота для компенсации потерь;
- 600 кг топлива для дозаправки;
- 420 литров питьевой воды;
- около 1,4 тонны различного оборудования, материалов, одежды и пищи.
Утечка воздуха на МКС была обнаружена в августе 2020 года. Впоследствии трещины залатали временными изолирующими средствами.
Напомним, в январе американские астронавты поделились едой со своими российскими коллегами, которые остались без запасов.