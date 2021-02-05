«Спутник V» начали тестировать на бюджетниках в Крыму. Фото: УП

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали принудительно испытывать на бюджетниках в оккупированном Крыму.

Работникам бюджетных учреждений открыто угрожают увольнением за отказ прививаться «Спутником». Об этом 5 февраля на пресс-конференции заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на онлайн-конференции на тему «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины», передает «Укринформ».

Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя просто не имеют возможности сказать: «Нет, я не хочу получать эту вакцину». Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят, — подчеркнул он.

По словам Кориневича, жители оккупированного полуострова боятся прививаться российской вакциной, поскольку мало о ней знают. Постпред также заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев из контролируемых правительством территорий в лечении коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» российского производства россияне хотят завезти в подконтрольные армии РФ районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма смогут сделать прививку от COVID-19 на подконтрольной территории. Вакцинация для них будет бесплатной в прививочных пунктах.