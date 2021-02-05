Илья Кива обматерил СМИ за вопрос об отмывании денег

https://racurs.ua/n150022-ilya-kiva-obmateril-smi-za-vopros-ob-otmyvanii-deneg-video.html

Ракурс

Илья Кива, скандальный нардеп от ОПЗЖ, во время общения с прессой в кулуарах Верховной Рады обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, который поинтересовался у парламентария вопросом отмывания денег с помощью конвертационных центров.

Видео опубликовал YouTube-канал Рavlovskynews. Также об этом инциденте Мокрик написал на своей Фейсбук-странице.

Кива неоднократно матерился и обвинял Bihus.info в «провокациях». В то же время журналист напомнил ему, что депутатскую зарплату он получает из налогов граждан Украины.

Кива выдает больше ругани, чем осмысленных предложений, вслух фантазирует об анальных засовываниях, а единственный прямой ответ на вопрос звучит: «Да мне по**й, нах**й». Поведение Киви позорит не просто фракцию ОПЗЖ. Она позорит Верховную Раду и украинское государство. Такое быдляцкое общение нардепа и с журналистом, и просто с налогоплательщиком, за деньги которого Кива поддерживает свою жизнедеятельность, — это трэш. То, что ОПЗЖ привело в Раду и держит у себя такое — это лицо ОПЗЖ, — отметил журналист.



Напомним, в прошлом году Кива заработал 1,2 млн грн на сдаче в аренду выгребной ямы на Полтавщине.