Ілля Кива матом відреагував на запитання ЗМІ про відмивання грошей

https://racurs.ua/ua/n150022-illya-kyva-sypav-matamy-na-zapytannya-zmi-pro-vidmyvannya-groshey-video.html

Ракурс

Ілля Кива, скандальний нардеп від ОПЗЖ, під час спілкування з пресою у кулуарах Верховної Ради обматюкав журналіста Bihus.info Данила Мокрика, який поцікавився у нього питанням щодо відмивання грошей через конвертаційні центри.

Відео суперечки опублікував YouTube-канал Рavlovskynews. Також про цей інцидент Мокрик написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Кива неодноразово вилаявся й звинуватив Bihus.info у «провокаціях». Водночас журналіст нагадав йому, що депутатську зарплату він отримує з податків громадян України.

Кива видає більше лайки, ніж осмислених речень, вголос фантазує про анальні засування, а єдина пряма відповідь на запитання звучить: «Да мне по**й, на**й». Поведінка Киви ганьбить не просто фракцію ОПЗЖ. Вона ганьбить Верховну Раду і українську державу. Таке бидляцьке спілкування нардепа і з журналістом, і просто з платником податків, за гроші якого Кива підтримує свою життєдіяльність, — це треш. Те, що ОПЗЖ провело в Раду і тримає в себе таке — це обличчя ОПЗЖ, — зазначив журналіст.



Нагадаємо, торік Ілля Кива заробив 1,2 млн грн на здачі в оренду вигрібної ями на Полтавщині.