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Ракурс
Ілля Кива матом відреагував на запитання ЗМІ про відмивання грошей

Ілля Кива сипав матами на запитання ЗМІ про відмивання грошей (ВІДЕО)

5 лют 2021, 17:36
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Ілля Кива, скандальний нардеп від ОПЗЖ, під час спілкування з пресою у кулуарах Верховної Ради обматюкав журналіста Bihus.info Данила Мокрика, який поцікавився у нього питанням щодо відмивання грошей через конвертаційні центри.

Відео суперечки опублікував YouTube-канал Рavlovskynews. Також про цей інцидент Мокрик написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Кива неодноразово вилаявся й звинуватив Bihus.info у «провокаціях». Водночас журналіст нагадав йому, що депутатську зарплату він отримує з податків громадян України.

Кива видає більше лайки, ніж осмислених речень, вголос фантазує про анальні засування, а єдина пряма відповідь на запитання звучить: «Да мне по**й, на**й». Поведінка Киви ганьбить не просто фракцію ОПЗЖ. Вона ганьбить Верховну Раду і українську державу. Таке бидляцьке спілкування нардепа і з журналістом, і просто з платником податків, за гроші якого Кива підтримує свою життєдіяльність, — це треш. Те, що ОПЗЖ провело в Раду і тримає в себе таке — це обличчя ОПЗЖ, — зазначив журналіст.


Нагадаємо, торік Ілля Кива заробив 1,2 млн грн на здачі в оренду вигрібної ями на Полтавщині.

Джерело: Ракурс


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