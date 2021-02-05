«Супутник V» почали тестувати на бюджетниках у Криму. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150023-rosiysku-vakcynu-suputnyk-v-pochaly-testuvaty-na-budjetnykah-u-krymu.html

Ракурс

Російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» почали примусово випробовувати на бюджетниках в окупованому Криму.

Працівникам бюджетних установ відкрито погрожують звільненням за відмову щепитися «Супутником». Про це 5 лютого на прес-конференції заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич на онлайн-конференції на тему «Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України», передає «Укрінформ».

Люди, які працюють в лікарнях, або працівники бюджетної сфери, наприклад, вчителі, просто не мають можливості сказати: «Ні, я не хочу отримувати цю вакцину». Оскільки якщо вони відмовляться від цієї вакцини, їх звільнять. Їхні керівники відкрито їм це говорять, — наголосив він.

За словами Кориневича, мешканці окупованого півострова бояться щеплюватися російською вакциною, оскільки мало про неї знають. Постпред також запевнив, що Україна зробить все можливе, щоб задовольнити потреби українців із контрольованих урядом територій у лікуванні коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що «Супутник V» російського виробництва росіяни хочуть завезти в підконтрольні армії РФ райони Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей та анексованого Криму зможуть зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній території. Вакцинація для них буде безкоштовною в щеплювальних пунктах.