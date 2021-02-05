Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Фото: 9-channel.com

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Ракурс

Ярослава Магучих, украинская прыгунья в высоту, признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе 2021 года.

За такое звание боролись еще три спортсменки: Фемке Бол из Нидерландов и представительницы Великобритании Дайна Эшер-Смит и Кили Годжкинсон. За этих спортсменов можно было голосовать на страницах Европейской федерации легкой атлетики. Именно 19-летней украинке отдали больше всего голосов. Об этом 5 февраля сообщается на странице European Athletics в Facebook.

В январе Магучих участвовала на двух турнирах, оба соревнования выиграла. Она была лучшей на соревнованиях в Киеве с результатом 2.02 м (лучший результат сезона на тот момент), а впоследствии открыла международный сезон победой в Италии с результатом 2.00 м.

Напомним, в начале февраля украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не только выиграла в Словакии Международный турнир по прыжкам в высоту, но и установила мировой рекорд.