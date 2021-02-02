Мировой рекорд по прыжкам в высоту установила украинка — видео триумфа

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Ракурс

Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка, выиграла Международный турнир по прыжкам в высоту, который проходил в словенской Банска Быстрице, и установила мировой рекорд.

206 см — лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро у еще одной представительницы Украины Юлии Левченко, — сообщила 2 февраля пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Твиттер.

19-летняя прыгунья в высоту «перелетела» отметку 2 м 6 см. Это лучший результат в истории среди спортсменов до 20 лет. Кроме того, это также и новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота — третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. Рекорд мира принадлежит Кайсе Бергквист — 2 м 8 см.

«Серебро» завоевала еще одна представительница Украины — Юлия Левченко, которая взяла высоту — 1 м 96 см. Бронзу завоевала легкоатлетка из Беларуси Карины Демидик.

Напомним, для Магучих это уже третья победа в этом году. Сначала она показала результат в 2 м 2 см на киевском турнире «Рождественские старты», а на международном турнире в Италии взяла высоту в 2 м.